L’Italia ha esordito ai Mondiali T20 di cricket con una sconfitta. Nel match d’esordio, disputato all’Eden Gardens di Calcutta, gli azzurri sono stati battuti dalla Scozia con il punteggio di 207-134.

Questa è la prima partecipazione dell’Italia a una rassegna iridata T20, e purtroppo coincide con la prima battuta d’arresto. La Scozia ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, grazie a una solida apertura di George Munsey e Michael Jones, che hanno costruito una partnership da 126 punti. Munsey ha brillato con 84 punti, mentre Jones ha contribuito con 37.

La partita in sintesi

La Scozia ha concluso la propria prima fase di battuta con 207 punti per quattro wicket. Munsey ha dominato con 84 punti, supportato da Jones. In risposta, l’Italia ha faticato: il capitano Wayne Madsen è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio alla spalla e non ha potuto battere. La squadra è stata eliminata per 134 punti in 16,4 overs.

Prossimi impegni

Il cammino degli azzurri proseguirà giovedì 12 febbraio contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai, per poi tornare a Calcutta martedì 16 nella sfida contro l’Inghilterra.

Prestazione scozzese

La Scozia ha vinto con 73 punti di margine, grazie anche a una prestazione notevole dell’off-spinner Michael Leask, autore di 4 wicket per 17 punti e di un contributo offensivo decisivo con 22 punti in soli cinque lanci.

Munsey e Jones hanno stabilito il miglior punteggio di apertura del torneo, mentre la coppia Ben e Harry Manenti ha offerto una reazione italiana con una partnership da 73 punti, prima della caduta dell’ultimo wicket.