Lisa Buckwitz ha chiuso al comando la prima manche di allenamento del monobob femminile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, sul tracciato ampezzano. Con un tempo di 59,92 secondi, ha preceduto di cinque centesimi l’americana Elana Meyers Taylor e di sette la connazionale Kaillie Humphries.

Alle sue spalle, in quarta posizione, si è piazzata l’australiana Bree Walker con un distacco di otto centesimi, seguita dalla tedesca Laura Nolte a undici centesimi, appaiata alla statunitense Kaysha Love. Le italiane, invece, sono rimaste distanti: Simona De Silvestro ha chiuso tredicesima con 1:00,38, mentre Giada Andreutti è ventiduesima in 1:01,17.

Il contesto della prova

La prima manche di allenamento ha rappresentato un importante banco di prova in vista delle gare ufficiali. Buckwitz ha dimostrato subito una buona confidenza con la pista, mettendosi in evidenza fin dalla prima discesa. Le atlete torneranno in pista tra pochi minuti per la seconda prova, mentre domani, venerdì 13 febbraio, sono previste la terza e la quarta manche, con la gara che assegnerà le medaglie a partire da domenica 15 febbraio.

Il monobob femminile nella Coppa del Mondo

Nel corso della stagione di Coppa del Mondo 2025‑2026, Lisa Buckwitz ha ottenuto risultati di rilievo: si è classificata terza nella tappa di Innsbruck‑Igls, dietro a Kaysha Love e Laura Nolte, e ha chiuso la tappa di St. Moritz al settimo posto. Nella classifica generale, Buckwitz occupa il terzo posto con 1.128 punti, alle spalle di Laura Nolte (1.246) e Bree Walker (1.219).