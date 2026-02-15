Laura Nolte conferma la sua leadership nella gara di monobob femminile, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine della seconda discesa, disputata sulla pista di Cortina d’Ampezzo intitolata a Eugenio Monti, la tedesca ha mantenuto il comando con un tempo complessivo di 1:59.12. Il suo vantaggio sulla statunitense Elana Meyers Taylor è di 22 centesimi, mentre la connazionale Kaillie Humphries è terza a 31 centesimi. Le azzurre Simona De Silvestro e Giada Andreutti rimangono invece distanti dalle posizioni di vertice.

La classifica dopo due manche

La performance di Nolte si conferma autorevole, con Meyers Taylor e Humphries a inseguire. Al quarto posto si posiziona la svizzera Melanie Hasler, staccata di 78 centesimi, seguita dalla statunitense Kaysha Love che scivola in quinta posizione a 89 centesimi. Sesta è Lisa Buckwitz a 92 centesimi, mentre l’australiana Bree Walker si attesta a circa un secondo dalla vetta.

Le atlete italiane in difficoltà

Le speranze italiane sono ancora lontane dal podio. Simona De Silvestro occupa la ventiduesima posizione con un tempo di 2:01.84. Giada Andreutti chiude invece la classifica, venticinquesima, con 2:01.97. Entrambe le atlete italiane dovranno compiere un significativo recupero nelle prossime discese per ambire a posizioni di rilievo.

Prossime fasi della competizione

La competizione di monobob femminile proseguirà domani, lunedì sedici febbraio. La terza manche è in programma alle ore 19.00, mentre la quarta e decisiva manche, che assegnerà le medaglie, si terrà alle ore 21.06.

Analisi internazionale

Ulteriori riscontri dalla quarta prova del monobob femminile, sempre valida per i Giochi Olimpici, confermano la supremazia di Nolte, che ha ottenuto il miglior tempo con 59.91, precedendo Margot Boch di 28 centesimi e Elana Meyers Taylor a pari merito. Le italiane continuano a mostrare difficoltà: De Silvestro è ventunesima a 1.15, Andreutti venticinquesima e ultima a 2.32. Questo scenario evidenzia il dominio delle atlete tedesche e statunitensi e le sfide che le azzurre devono affrontare per inserirsi tra le protagoniste.