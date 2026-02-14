Domenica 15 febbraio si terrà la competizione del monobob femminile, uno degli eventi in programma ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La pista di Cortina d’Ampezzo, intitolata a Eugenio Monti, sarà il palcoscenico di questa attesa gara, dove le atlete di punta a livello mondiale si contenderanno le medaglie olimpiche.

Orari delle manche di monobob femminile

In base al programma ufficiale, la prima e la seconda manche del monobob femminile avranno inizio a partire dalle ore 10.00. L’intera giornata sarà quindi focalizzata su questa disciplina, con le partecipanti impegnate nelle due discese che determineranno la classifica finale.

Copertura televisiva e streaming della competizione

La gara sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport. La copertura in streaming sarà assicurata da piattaforme quali Discovery+, DAZN e HBO Max per gli utenti abbonati. OA Sport garantirà inoltre la diretta live testuale di ogni manche. Al momento, non sono previste trasmissioni in diretta su Rai2 o RaiSport HD, stando alle informazioni disponibili.

Il programma del bob ai Giochi Olimpici

Il calendario delle discipline del bob ai Giochi Olimpici prevede che la giornata di domenica 15 febbraio sia interamente dedicata al monobob femminile, con lo svolgimento della prima e della seconda manche. Le successive fasi e le altre specialità del bob si susseguiranno nei giorni seguenti, conformemente al programma ufficiale dell’evento.