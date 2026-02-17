Il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, ha tracciato un bilancio netto e realistico della spedizione italiana a Milano‑Cortina, definendola “la squadra più forte di sempre”. Ha tuttavia avvertito che i record non sono frutto del caso né di circostanze straordinarie. Le sue dichiarazioni sono giunte a margine di un evento nel Media Hub del Fan Village di Livigno.

Il valore del lavoro pluriennale

“Queste medaglie non arrivano a caso, non vengono da Marte. Sono il risultato dei numeri e di un lavoro pluriennale svolto dal Coni, dalle federazioni, dagli atleti e dagli staff tecnici”, ha spiegato Mornati.

Ha evidenziato come dietro ogni risultato ci sia un percorso strutturato e condiviso. “Dietro al numero non c’è automaticamente la medaglia, ma il livello di competitività è altissimo e questa è la squadra più forte di sempre. Sono contento per i ragazzi e le ragazze.”

Artigianato d’eccellenza in un Paese che invecchia

Il segretario generale ha poi descritto l’Italia sportiva come un “artigianato di eccellenza”. Ha sottolineato che “i migliori tecnici lavorano su un capitale umano limitato, perché l’Italia è un Paese sempre più vecchio”. Un’immagine che evoca la cura e la dedizione necessarie per competere ad alti livelli, nonostante le sfide demografiche.

“La medaglia – ha rimarcato Mornati – è il riconoscimento al lavoro svolto.

E spesso negli sport outdoor ci si gioca tutto per una singola situazione. Le Olimpiadi arrivano ogni quattro anni ed è un peccato vedere qualcuno molto competitivo dover rinunciare alla medaglia per un soffio.”

Un record storico di medaglie

Il contesto di queste dichiarazioni è segnato da un risultato storico per l’Italia: a Milano‑Cortina gli azzurri hanno superato il precedente record di venti medaglie, stabilito a Lillehammer nel 1994, portandosi a quota ventidue. Questo traguardo è stato raggiunto grazie ai successi nello snowboardcross e nel biathlon, con Lorenzo Sommariva e Michela Moioli medagliati, e Lisa Vittozzi vincitrice dell’oro nell’inseguimento a squadre.

Si tratta del miglior risultato di sempre per l’Italia ai Giochi invernali, un traguardo che conferma la validità del modello descritto da Mornati: un lavoro di squadra, tecnico e paziente, che ha trasformato le ambizioni in risultati concreti.