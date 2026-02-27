David Almansa ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia a Buriram, primo appuntamento del Mondiale Moto3 2026. La sessione è stata condizionata da pioggia intermittente che ha reso la pista insidiosa per i piloti.

Lo spagnolo, in sella alla KTM del team LiquiMoly Dynavolt Intact GP, ha fermato il cronometro sull’1’40"990. Ha preceduto di 78 millesimi il connazionale Álvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e di 204 l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). In quarta posizione si è piazzato Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar), seguito da Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) e dal britannico Scott Ogden (KTM CIP).

La prestazione degli italiani

Il migliore degli italiani è stato Guido Pini (Honda Leopard), dodicesimo a 576 millesimi dalla vetta. È stato l’unico azzurro a rientrare nella top quattordici, ottenendo così l’accesso diretto alla Q2. Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) si è classificato ventesimo, mentre Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) ha chiuso venticinquesimo e penultimo.

Contesto e prospettive

La sessione di pre-qualifiche si è svolta in condizioni meteo variabili, con pioggia intermittente che ha reso la pista insidiosa e ha complicato la ricerca del giro perfetto. Nonostante ciò, Almansa è riuscito a imporsi con un margine contenuto, dimostrando grande freddezza e controllo.

Guido Pini, unico italiano nella top quattordici, ha centrato l’obiettivo di accedere direttamente alla Q2.

Bertelle e Carraro, invece, dovranno affrontare la Q1 per cercare di proseguire nel weekend di gara.

