Francesco Bagnaia, campione piemontese, sembra essere a un passo da un significativo cambiamento nel mercato piloti della MotoGP. Dopo otto stagioni legate a Ducati, il pilota sarebbe vicino a un trasferimento in Aprilia. Questa decisione, definita dal pilota stesso come maturata «d’istinto», segna l’inizio di una nuova fase tecnica e simbolica per la sua carriera.

Le ragioni della scelta e il contesto

Il possibile passaggio di Bagnaia sarebbe stato influenzato dal rinnovo biennale di Marc Márquez con Ducati e dalla scelta di affiancargli Pedro Acosta.

Questa dinamica avrebbe di fatto chiuso gli spazi per il pilota torinese nel progetto di Borgo Panigale. Bagnaia ha sottolineato di aver preso la sua decisione «d’istinto», privilegiando un’offerta che ritiene più solida rispetto a quella della Yamaha Factory Racing, e delineando così il proprio futuro.

Un progetto italiano con prospettive di lungo respiro

L’eventuale approdo in Aprilia permetterebbe la formazione di una coppia di piloti italiani, entrambi cresciuti nella VR46 Academy, con Marco Bezzecchi, già confermato nel team di Noale. Le indiscrezioni sulle condizioni contrattuali variano: alcune fonti parlano di un possibile accordo pluriennale, mentre altre ipotizzano un biennale con opzione per un terzo anno.

Al momento, tuttavia, non sono giunte conferme ufficiali sulla durata esatta del contratto.

Dettagli e indiscrezioni sulla trattativa

Secondo quanto riportato, Bagnaia sarebbe pronto a firmare un contratto di durata significativa con Aprilia. La trattativa, però, non è ancora stata ufficializzata e i dettagli rimangono oggetto di indiscrezioni. Il pilota avrebbe dichiarato: «Ho deciso d’istinto. Tra pochi giorni saprete tutto», lasciando intendere che l’intesa con Aprilia sia ormai definita, anche se non ancora annunciata ufficialmente.