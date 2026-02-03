La prima giornata dei test ufficiali della MotoGP 2026 si è svolta sul circuito di Sepang, in Malesia. La sessione ha visto Alex Márquez emergere come protagonista, conquistando il miglior tempo della giornata. Alle sue spalle, si sono piazzati Luca Marini e Marco Bezzecchi, dimostrando fin da subito un ottimo passo.

Classifica e protagonisti del Day‑1

Alex Márquez, in sella alla BK8 Gresini Racing MotoGP, ha siglato il tempo più veloce con 1’57"487. Luca Marini (Honda HRC Castrol) ha ottenuto il secondo tempo a 1’57"845, seguito da Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) in 1’57"894.

Quarto posto per Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), precedendo Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team). Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), al rientro dopo un infortunio, ha concluso undicesimo con 1’58"774.

Bagnaia in crescita e contesto tecnico

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha mostrato segnali di ripresa, migliorando progressivamente i suoi tempi sul giro e chiudendo la giornata in diciassettesima posizione con 1’59"244. Durante la sessione, Bezzecchi ha avuto modo di testare comparazioni tra la RS‑GP25 e la nuova RS‑GP26, oltre a nuove soluzioni aerodinamiche e un differente forcellone. Jorge Martín, in fase di recupero post-operatorio, non ha partecipato attivamente alla guida ma è presente per seguire lo sviluppo del team.

Approfondimento tecnico e calendario

I test ufficiali di Sepang si estendono dal 3 al 5 febbraio, con sessioni giornaliere dalle 03:00 alle 11:00 italiane. Fermin Aldeguer è assente per infortunio, mentre Jorge Martín è stato sostituito da Lorenzo Savadori, che dopo lo shakedown proseguirà il lavoro. Il calendario prevede un ulteriore test a Buriram il 21 e 22 febbraio, prima dell’inizio ufficiale del campionato.