Il primo Gran Premio della stagione 2026 di MotoGP si disputa domenica 1° marzo sul circuito di Buriram, in Thailandia. Il programma televisivo e streaming prevede il warm‑up della MotoGP alle ore 4.40, seguito dalle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP, trasmesse in diretta sui canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, con differite in chiaro su TV8.

Dettagli del programma televisivo

La giornata di gare si apre con il warm‑up della MotoGP, in onda dalle ore 4.40 alle 4.50 in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). A seguire, alle ore 6.00, la gara della Moto3, e alle ore 7.15 quella della Moto2, entrambe in diretta sugli stessi canali.

La gara della MotoGP è in programma alle ore 9.00, sempre in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Differite in chiaro su TV8 e streaming

In chiaro, TV8 trasmetterà in differita le gare della domenica: la Moto3 alle ore 11.05, la Moto2 alle ore 12.15 e la MotoGP alle ore 14.00. In streaming, le gare saranno disponibili in diretta su SkyGo e NOW, mentre su TV8.it saranno visibili in differita.

Contesto e protagonisti

Il weekend di Buriram segna l’avvio del Motomondiale 2026. Marco Bezzecchi, partito in pole position, è desideroso di riscatto dopo una Sprint Race deludente. Marc Marquez, penalizzato nella Sprint, ha ceduto il passo a Pedro Acosta, che ne ha approfittato per conquistare la vittoria.

Bezzecchi dovrà gestire le pressioni per ottenere punti preziosi contro avversari di alto livello.

Copertura integrale e dettagli gare

