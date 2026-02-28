Pedro Acosta ha conquistato la Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, valida per il Mondiale MotoGP 2026, al termine di un duello avvincente con Marc Marquez. Sul circuito di Buriram, teatro di temperature elevate (33° nell’aria e 52° sull’asfalto), lo spagnolo del team Red Bull KTM ha tagliato il traguardo con un margine di soli 108 millesimi su Marquez. A completare il podio, a 540 millesimi, è stato Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse.

La gara è iniziata con una partenza bruciante di Marquez, che si è subito portato al comando alla prima curva, tenendo a bada Marco Bezzecchi.

Un contatto tra Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio ha caratterizzato le prime fasi. Bezzecchi era riuscito a superare Marquez al secondo giro, ma la sua corsa è terminata bruscamente alla curva otto, dove è caduto, rimanendo aggrappato alla moto ma costretto al ritiro.

Il duello decisivo e la penalità

Marquez ha tentato di prendere il largo, ma Acosta è rimasto incollato alla sua scia. Gli ultimi tre giri sono stati teatro di continui sorpassi e controsorpassi, con i due spagnoli che si sono scambiati la leadership in più occasioni. Acosta è riuscito a superare Marquez al penultimo giro, ma il campione spagnolo ha risposto all’ultima curva con una manovra decisa, mandando Acosta fuori pista.

La direzione gara è intervenuta, infliggendo a Marquez una penalità di restituzione della posizione, che ha di fatto sancito la vittoria di Acosta.

Classifica e contesto di gara

Alle spalle del terzetto di testa, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) ha conquistato la quarta posizione a 2,1 secondi, seguito da Jorge Martin (Aprilia) a 3,8 secondi e Brad Binder (Red Bull KTM) a 4,6 secondi. La top ten è completata da Joan Mir (HRC Honda) settimo, Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) ottavo, Francesco Bagnaia (Ducati Factory) nono e Luca Marini (HRC Honda) decimo. Più indietro, Alex Marquez è undicesimo, Franco Morbidelli quattordicesimo e Enea Bastianini diciassettesimo, mentre Michele Pirro chiude la classifica dei piloti arrivati.

La Sprint Race del Gran Premio di Thailandia ha offerto un spettacolo intenso, caratterizzato da cadute, manovre al limite e decisioni della direzione gara che hanno influenzato l’esito finale, confermando l’equilibrio e la competitività della stagione.