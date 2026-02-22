Nel suggestivo scenario del parco archeologico di Selinunte, Nadia Battocletti ha celebrato il suo sesto titolo italiano assoluto consecutivo nella corsa campestre. L'atleta trentina si è imposta con autorità sugli 8 km del percorso, disegnato tra gli antichi templi affacciati sul mare.

Battocletti ha fermato il cronometro a 27’31, lasciandosi alle spalle Elvanie Nimbona (27’59) e Nicole Reina (28’21). La sua vittoria è stata suggellata da un attacco irresistibile nell'ultimo dei quattro giri, a conferma della sua indiscussa supremazia nazionale nel cross.

I successi dei fratelli Zoghlami

La giornata è stata particolarmente significativa anche per la famiglia Zoghlami. Osama Zoghlami ha conquistato il suo primo titolo italiano nel cross lungo (10 km) con il tempo di 30’49. Il gemello Ala Zoghlami ha invece ottenuto il suo quinto successo negli ultimi sei anni nel cross corto (3 km), tagliando il traguardo in 8’36.

Il palmarès di Nadia Battocletti

Nadia Battocletti, già argento olimpico e mondiale nei 10.000 m e bronzo iridato nei 5.000 m, aggiunge questo trionfo a un palmarès già eccezionale. Il successo arriva a soli tre giorni dal record italiano indoor sui 3.000 m, stabilito a Liévin, dimostrando la sua eccellente forma fisica e la sua costanza ai massimi livelli.

La sua performance a Selinunte consolida ulteriormente il suo dominio nella corsa campestre a livello nazionale, un capitolo sempre più ricco nella sua già straordinaria carriera sportiva.