All’Alpe di Siusi, Nadine Trocker ha dominato il gigante FIS, confermando il successo ottenuto il giorno precedente e stabilendo chiare gerarchie. La sciatrice ha vinto con un margine netto, mentre Giada D’Antonio, reduce da un’uscita nella prima gara, si è classificata quinta, staccata di 3 secondi e 49 centesimi.

Prestazione solida di Nadine Trocker

Nadine Trocker, classe 2007, ha realizzato una doppietta vincendo i due giganti FIS consecutivi disputati all’Alpe di Siusi. Nella competizione odierna ha inflitto 1 secondo e 62 centesimi alla connazionale Nora Pernstich, dominando entrambe le manche.

Questo risultato conferma il successo del giorno precedente, quando aveva prevalso con 1 secondo e 82 centesimi di vantaggio sulla seconda classificata.

Giada D’Antonio lontana dal podio

Giada D’Antonio, la giovane sciatrice, ha voltato pagina dopo l’uscita nella prima gara, ma oggi è rimasta lontana dalla vetta, chiudendo al quinto posto con un ritardo di 3 secondi e 49 centesimi dalla vincitrice. La sua performance suggerisce una maggiore competitività nello slalom rispetto al gigante, almeno al momento.

Contesto e precedenti

La vittoria odierna di Nadine Trocker segue il successo del giorno precedente, quando aveva preceduto la seconda classificata di 1 secondo e 82 centesimi. La sua prestazione odierna, con 1 secondo e 62 centesimi di vantaggio su Pernstich, evidenzia una superiorità netta nel contesto delle porte larghe FIS all’Alpe di Siusi.

Per quanto riguarda Giada D’Antonio, la quinta posizione odierna arriva dopo un’uscita nella prima gara, sottolineando una certa difficoltà nel gigante rispetto allo slalom, disciplina in cui ha ottenuto risultati più convincenti nel corso della stagione.

In sintesi, Nadine Trocker si conferma protagonista nel gigante FIS all’Alpe di Siusi, mentre Giada D’Antonio dovrà lavorare per migliorare la sua competitività in questa specialità.