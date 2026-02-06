La Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) ha ufficializzato il calendario completo della Nations League 2026, competizione che vedrà protagoniste le nazionali italiane di pallavolo, con le azzurre campionesse del mondo in carica e gli azzurri detentori della medaglia d’argento olimpica.

Percorso della nazionale femminile

Le diciotto squadre nazionali femminili si sfideranno nella prima settimana di gare, in programma dal 3 all’8 giugno, in tre diverse sedi: Quebec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina). L’Italia, fresca vincitrice del titolo mondiale, inizierà il proprio cammino a Brasilia il 3 giugno alle 21:30 italiane, affrontando la Bulgaria.

La seconda settimana vedrà le azzurre impegnate nelle Filippine, dal 17 al 23 giugno, per poi concludere la fase preliminare a Hong Kong, dall’8 al 12 luglio. Le fasi finali del torneo femminile si disputeranno a Macao (Cina), dal 22 al 26 luglio.

Percorso della nazionale maschile

Il torneo maschile prenderà il via con la prima settimana di gare dal 10 al 15 giugno, con tappe a Ottawa (Canada), Brasilia e Linyi (Cina). L’Italia aprirà il suo percorso a Ottawa, dove affronterà nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti. Nella seconda settimana, il gruppo azzurro si sposterà a Lubiana, dal 24 al 28 giugno, per poi chiudere la fase intercontinentale a Kansai (Giappone), dal 15 al 20 luglio.

Le finali maschili sono invece previste a Ningbo (Cina), dal 29 luglio al 2 agosto.

Conferme sul calendario

Il calendario ufficiale FIVB conferma le sedi e le date già anticipate da diverse fonti sportive indipendenti. Le anticipazioni indicavano per la prima settimana femminile le tappe a Quebec City, Brasilia e Nanchino, e per quella maschile Ottawa, Brasilia e Linyi. Anche le date delle finali in Cina, con Macao sede del torneo femminile e Ningbo di quello maschile, risultano coerenti con le indiscrezioni precedenti.