La notte NBA tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio ha visto disputarsi quattro partite, con esiti significativi per Houston, Charlotte, Memphis e Philadelphia.

Rockets vincenti grazie a Sengun

Houston ha espugnato il campo degli Indiana Pacers con il punteggio di 118-114. La prestazione di Alperen Sengun è stata monumentale, con una doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi. Amen Thompson ha sfiorato la tripla doppia con 16 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Per i Pacers, Pascal Siakam ha provato a tenere a galla la squadra con 27 punti, senza però riuscire a evitare la sconfitta.

Hornets inarrestabili e 76ers autoritari

Charlotte ha esteso a sette la propria striscia di vittorie consecutive battendo i New Orleans Pelicans 114-95. LaMelo Ball ha guidato la squadra con 24 punti e 8 rimbalzi, mentre Kon Knueppel ha sfiorato la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi. Ai Pelicans non sono bastati i 27 punti di Trey Murphy III e i 14 punti con 11 rimbalzi di Zion Williamson.

Philadelphia ha invece dominato i Los Angeles Clippers per 128-113, nonostante l'assenza di Paul George. Tyrese Maxey ha realizzato 29 punti, Joel Embiid ne ha aggiunti altri 29, e Dominick Barlow ha contribuito con una doppia doppia da 26 punti e 16 rimbalzi.

Altri risultati della notte

I Memphis Grizzlies hanno superato i Minnesota Timberwolves 137-128.

Jaren Jackson Jr. è stato autore di 30 punti e 6 rimbalzi. Anthony Edwards ha risposto con 39 punti per i Wolves, supportato da Jaeden McDaniels (29 punti) e Donte DiVincenzo (21 punti), ma il loro sforzo non è stato sufficiente.

La prestazione di Sengun

Nella vittoria dei Rockets su Indiana, Sengun ha risposto alla delusione per l’esclusione dall’All-Star Game con una prestazione da 39 punti, 16 rimbalzi e 5 assist. Ha dominato soprattutto dalla lunetta, convertendo 13 tiri liberi su 18 tentativi, e ha contribuito decisamente nel quarto finale. I Rockets hanno inoltre capitalizzato con 19 rimbalzi offensivi e 30 punti da seconde opportunità, nonostante la solida difesa dei Pacers.