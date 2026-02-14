Il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (Mei) di Genova, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali, ha inaugurato una serie di iniziative dedicate a Nino Bibbia. L’atleta è ricordato come il primo italiano a conquistare una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali, un traguardo raggiunto nel 1948 a St. Moritz nella disciplina dello skeleton.
Un legame tra emigrazione e sport
Attraverso materiali iconografici e contenuti specifici, diffusi sia all’interno del Museo che sui suoi canali social, si celebra la figura di Bibbia.
L’atleta, originario di Bianzone (Sondrio), emigrò in Svizzera all’età di quindici anni. Questa iniziativa mira a evidenziare come la storia dell’emigrazione italiana sia profondamente intrecciata con quella del Paese, mantenendo un dialogo costante con l’attualità. Così ha commentato il presidente della Fondazione Mei, Paolo Masini.
Memoria e radici a Bianzone
Nei prossimi mesi, a Bianzone, verrà inaugurato un nuovo Civico delle Radici. Questo spazio sarà dedicato alla riscoperta delle origini locali e ospiterà una targa commemorativa presso la casa da cui Bibbia partì da giovane. Un QR code collegato alla targa permetterà ai visitatori di approfondire la sua straordinaria storia.
L’eredità di Nino Bibbia vive inoltre attraverso la Nino Bibbia Challenge Cup, una competizione internazionale di skeleton che si tiene ogni anno a dicembre.
La storica impresa olimpica
La vittoria di Nino Bibbia nello skeleton ai Giochi di St. Moritz del 1948 non fu solo un trionfo personale, ma segnò l’inizio della tradizione olimpica invernale italiana. Dopo quella storica edizione, la disciplina dello skeleton rimase assente dal programma olimpico per oltre cinquant’anni, venendo reintrodotta solo nel 2002.
La Nino Bibbia Challenge Cup, disputata annualmente a dicembre, contribuisce a mantenere viva la memoria del campione e della sua specialità sportiva.