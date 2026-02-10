Buongiorno. La diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 propone un’intensa giornata di gare, con almeno quattro appuntamenti in cui l’Italia è considerata outsider. Tra i momenti salienti, le prove veloci di Voetter e Oberhofer nello slittino e l’imminente ingresso in gara di Federico Pellegrino.

Le prove dello slittino e l’attesa per Pellegrino

La giornata si apre con le prove cronometrate del doppio femminile di slittino, dove Voetter e Oberhofer si mostrano particolarmente veloci, segnalando un potenziale piazzamento di rilievo.

Nel frattempo, cresce l’attesa per l’ingresso in gara di Federico Pellegrino, atteso in pista a breve.

Live testuale OA Sport: cronaca in tempo reale

La diretta live testuale, curata da OA Sport, offre una copertura minuto per minuto delle gare odierne, con aggiornamenti costanti e dettagliati. Il liveblog, pubblicato da Roberto Santangelo, è aggiornato in tempo reale e permette di seguire ogni fase della giornata olimpica.

Il programma completo del 10 febbraio

Martedì 10 febbraio assegna nove titoli olimpici, tra cui la combinata femminile a squadre di sci alpino, le sprint di sci di fondo, lo slopestyle maschile, la staffetta mista di short track, l’individuale maschile di biathlon, il doppio misto di curling, il singolo femminile di slittino e la gara a squadre miste di salto con gli sci.

La diretta televisiva è garantita da Rai 2 HD e Rai Sport HD, mentre lo streaming è disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1, Eurosport2 e DAZN. La diretta testuale è affidata a OA Sport.

Gli azzurri in gara il 10 febbraio

Numerosi atleti italiani sono in gara oggi: nel fondo, le sprint in tecnica classica vedono in pista Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno (donne) e Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino (uomini). Nello short track, le batterie dei 500 metri femminili vedono Chiara Betti, Arianna Fontana e Arianna Sighel. Nella combinata a squadre femminile di sci alpino, l’Italia schiera Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano nella prova di discesa libera.