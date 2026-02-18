Mercoledì 18 febbraio l’Italia si prepara a essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 con un programma denso di appuntamenti. Atleti di punta come Lisa Vittozzi, Arianna Fontana e Pietro Sighel saranno impegnati in discipline cruciali per il medagliere azzurro.

Biathlon e sci alpino: speranze di medaglia

La giornata inizia con lo slalom speciale femminile di sci alpino, in programma alle ore 10, che vedrà in pista Lara Della Mea, Martina Peterlini e Anna Trocker. Le azzurre puntano a conquistare una medaglia, dopo il quarto posto ottenuto nella precedente gara di gigante.

Nel pomeriggio, alle ore 14.45, l'attenzione si sposta sul biathlon con la staffetta femminile. Il quartetto italiano, composto da Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, cercherà il podio. Vittozzi arriva a questa competizione forte dell'oro conquistato nell'inseguimento individuale.

Short track: le ultime sfide di Fontana e Sighel

La serata sarà interamente dedicata allo short track. Arianna Fontana sarà protagonista nella staffetta femminile dei 3000 metri, affiancata da Chiara Betti, Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel. La squadra italiana è giunta in finale A e punta a conquistare la quattordicesima medaglia olimpica per Fontana. Parallelamente, Pietro Sighel gareggerà nei 500 metri maschili.

L'atleta affronterà quarti di finale, semifinali e la finale A, con le competizioni previste tra le 20.15 e le 21.29.

Sci di fondo e curling: altri azzurri in gara

La giornata sportiva italiana prenderà il via anche con le sprint a squadre di sci di fondo. Alle 9.45 si svolgeranno le qualificazioni femminili con Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, seguite alle 10.15 da quelle maschili con Federico Pellegrino ed Elia Barp. Le finali sono in programma successivamente. Nel curling maschile, l'Italia affronterà il Canada nel round robin alle 14.05.

Il quadro completo delle discipline

Il programma dettagliato delle competizioni olimpiche conferma le ambizioni azzurre in diverse discipline. Lo short track si terrà presso il Milano Ice Skating Arena, con i 500 metri maschili previsti in serata e la staffetta femminile come una delle ultime gare della giornata.

Nel biathlon, la staffetta femminile 4×6 km rappresenta una delle principali opportunità di medaglia per l'Italia in questa specialità. Sci alpino e sci di fondo completano un quadro di intenso impegno per la spedizione italiana ai Giochi.