Tre atlete italiane hanno conquistato l’accesso al tabellone a eliminazione diretta del gigante parallelo femminile (PGS) ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti. Sofia Valle, invece, non è riuscita a superare il taglio, chiudendo in trentaduesima posizione.

Il tabellone e il derby azzurro

Il sorteggio ha riservato un incrocio interno già agli ottavi: Lucia Dalmasso, quarta nel seeding, affronterà Jasmin Coratti, tredicesima. La vincente di questo derby italiano sfiderà ai quarti la vincitrice del confronto tra la polacca Aleksandra Krol‑Walas (quinta) e la canadese Aurélie Moisan (dodicesima).

La testa di serie numero uno, Ester Ledecka, due volte campionessa olimpica, guida la parte alta del tabellone. Nella parte bassa, Elisa Caffont, sesta in qualificazione, affronterà al primo turno la svizzera Julie Zogg (undicesima). In caso di successo, la bellunese potrebbe sfidare la giapponese Tsubaki Miki (terza del seeding) in un quarto di finale potenzialmente decisivo per una medaglia.

Contesto e prospettive

Il derby tra Dalmasso e Coratti garantisce già un’uscita sicura per l’Italia, ma anche una possibilità concreta di avanzamento verso le fasi decisive. Caffont, invece, si trova in una parte del tabellone che potrebbe condurla a uno scontro diretto con una delle favorite, Miki, rendendo il percorso verso il podio particolarmente impegnativo.

Prestazioni recenti e prospettive future

In una recente tappa di Coppa del Mondo a Simonhöhe, in Austria, le azzurre avevano mostrato buone prestazioni: Lucia Dalmasso si era qualificata seconda, Jasmin Coratti ottava ed Elisa Caffont dodicesima, tutte dietro alla ceca Ester Ledecka, prima con un margine di ventisette centesimi su Dalmasso.

Questi risultati confermano la solidità delle italiane nel PGS femminile e suggeriscono che, nonostante il derby interno, l’Italia può ambire a un piazzamento di rilievo anche a Milano‑Cortina.