L’Italia ha già conquistato medaglie in dieci discipline diverse ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un risultato che sottolinea la polivalenza della squadra azzurra. Tuttavia, il sogno di eguagliare o superare il record degli Stati Uniti – undici sport a medaglia in una singola edizione, stabilito a PyeongChang 2018 – è tutt’altro che scontato, con soltanto due opportunità rimaste per centrare l’impresa.

Il bilancio attuale e le discipline a medaglia

Al momento, l’Italia occupa un’ottima posizione nel medagliere, con nove ori, cinque argenti e dodici bronzi, per un totale di ventisei medaglie.

Le discipline in cui gli azzurri hanno già dimostrato la loro forza, conquistando almeno un podio, sono: biathlon (un oro e un argento), curling (un bronzo), pattinaggio di figura (un bronzo), sci alpino (due ori, un argento, due bronzi), sci di fondo (due bronzi), sci freestyle (un bronzo), short track (un oro e due argenti), slittino (due ori e due bronzi), snowboard (un argento e due bronzi) e speed skating (tre ori e un bronzo).

Le ultime due chance per entrare nella storia

Restano due discipline in cui l’Italia può ancora aggiungere un’undicesima disciplina a medaglia: la staffetta mista di sci alpinismo, con Alba De Silvestro e Michele Boscacci – coppia anche nella vita – e il bob a quattro, dove Patrick Baumgartner ha mostrato ottime prestazioni nelle prove cronometrate.

Se uno dei due equipaggi dovesse salire sul podio, l’Italia eguaglierebbe il record Usa; se entrambi ci riuscissero, lo supererebbe, diventando l’unico Paese a riuscirci nella storia delle Olimpiadi invernali.

Contesto e prospettive

Il debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi ha rappresentato un’occasione in più per ampliare il medagliere, ma Giulia Murada, pur qualificatasi come lucky loser, ha chiuso quinta nella finale sprint, mancando il podio. Anche nella combinata nordica, Samuel Costa e Aaron Kostner si sono fermati al quarto posto nella team sprint, sfiorando la medaglia.

Il traguardo del record Usa

Il record degli Stati Uniti di undici sport a medaglia in una singola edizione risale ai Giochi di PyeongChang 2018, un traguardo che l’Italia può ancora raggiungere o superare grazie alle ultime due gare in programma.