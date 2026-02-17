Mercoledì 18 febbraio alle ore 19.05, l'Italia femminile di curling affronterà il Canada nella penultima partita del round robin alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'incontro si svolgerà al Cortina d’Ampezzo e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSport HD, in alternanza con altri eventi, e in streaming su Rai Play, Discovery Plus e HBO Max. È prevista anche una diretta testuale su OA Sport.

Contesto e obiettivi delle azzurre

La squadra guidata da Stefania Constantini arriva a questa sfida dopo cinque sconfitte iniziali che hanno compromesso le speranze di qualificazione alle semifinali.

Le azzurre cercano ora una vittoria per rendere meno amaro il bilancio del torneo, giocando davanti al pubblico di casa.

Dettagli tecnici della trasmissione

L'incontro sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSport HD, con la programmazione definita al momento dall'emittente e soggetta a possibili alternanze con altri sport. In streaming, la partita sarà disponibile su Rai Play (in alternanza con altri eventi), oltre che su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. OA Sport garantirà la diretta testuale.

Copertura Rai e piattaforme streaming

In generale, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono trasmesse in chiaro sui canali Rai, in particolare Rai 2 HD e RaiSport HD. La copertura in streaming è disponibile su Rai Play. Le piattaforme a pagamento come Discovery Plus, HBO Max, Eurosport e DAZN offrono una copertura più ampia per gli abbonati.