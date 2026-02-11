Il torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prenderà il via il 12 febbraio. La squadra italiana, guidata da Stefania Constantini e composta da Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani, si prepara a scendere sul ghiaccio per affrontare le avversarie nella fase a gironi.

Le azzurre, dopo l’esperienza nel doppio misto, sono pronte a dare il massimo anche nella competizione a squadre, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti e proseguire il cammino nel round robin femminile.

Il calendario delle partite e gli avversari saranno resi noti secondo il programma ufficiale della manifestazione.

La formazione azzurra nel torneo olimpico

La formazione italiana, con Stefania Constantini al comando, rappresenta una delle realtà più interessanti del curling nazionale. Le atlete sono pronte a confrontarsi con le migliori squadre del mondo in un contesto altamente competitivo come quello olimpico, puntando a un percorso di rilievo.

Svolgimento del torneo di curling

Le partite del torneo femminile di curling si svolgeranno all’Olympic Curling Stadium di Cortina d’Ampezzo, uno dei luoghi simbolo dei Giochi di Milano Cortina 2026. Il torneo prevede una fase a gironi, seguita dalle semifinali e dalla finale che assegnerà le medaglie, determinando le squadre sul podio.

Aggiornamenti e copertura mediatica

Per informazioni sulla copertura televisiva e streaming delle partite, si rimanda ai palinsesti ufficiali e agli aggiornamenti forniti dai canali dedicati. OA Sport offrirà una cronaca testuale delle gare e aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni della squadra italiana, garantendo una copertura completa dell'evento.