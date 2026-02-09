Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è attesa la conclusione della gara del singolo femminile di slittino, con l’assegnazione delle medaglie dopo le ultime due manche previste.

Ultime manche e programma

Le atlete affronteranno la terza e la quarta manche, che determineranno la classifica finale e le vincitrici delle medaglie. Le prime due manche si sono già disputate nella giornata precedente, definendo una prima base di classifica.

Partecipazione italiana

L’Italia sarà presente nella gara del singolo femminile, con le sue rappresentanti che cercheranno di ottenere un buon risultato nella giornata decisiva.

Le principali favorite, tuttavia, restano le atlete provenienti da Germania e Austria, storicamente dominatrici della disciplina.

La pista e il calendario

La competizione si svolge sulla pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo. Il programma delle gare di slittino prevede cinque competizioni: singolo uomini, singolo donne, doppio uomini, doppio donne e gara a squadre miste. Il calendario ufficiale indica che il singolo femminile si conclude con le ultime due manche, mentre le altre prove si svolgono tra il 7 e il 12 febbraio, coprendo l’intero arco temporale dedicato allo slittino nell’ambito dei Giochi.