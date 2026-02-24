L'Italia guarda alle Olimpiadi estive

Sull'onda dell'entusiasmo per le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, l'Italia sta esplorando la possibilità di ospitare i Giochi estivi. Le città di Roma e Venezia emergono come potenziali sedi per le edizioni del 2036 o del 2040. Tuttavia, la competizione europea, con la Germania in prima linea, si profila come un ostacolo di notevole entità.

Le opzioni italiane: Roma e Venezia

Il dibattito interno ha delineato due candidature principali: Roma, già protagonista delle Olimpiadi del 1960, e Venezia. Quest'ultima potrebbe sfruttare il suo patrimonio unico, ospitando discipline come il canottaggio in laguna e gli sport acquatici nell'Alto Adriatico.

L'idea di Venezia è stata promossa dall'ex governatore del Veneto, che ha sottolineato come sarebbe un "delitto" non sfruttare l'inerzia creata dai Giochi invernali. Egli immagina una candidatura per il 2036, facendo leva sul forte richiamo del nome "Venezia", oppure, in alternativa, per il 2040, un'edizione considerata "completamente vergine" in termini di candidatura.

La minaccia tedesca

Il principale "pericolo" per l'Italia proviene dalla Germania. Il Comitato Olimpico Tedesco ha espresso il desiderio di ospitare nuovamente i Giochi estivi, ma con una preferenza per evitare il 2036, anno che segnerebbe il centenario delle Olimpiadi di Berlino del 1936, tenutesi sotto il regime nazista. Di conseguenza, la Germania sta orientando la sua attenzione verso le edizioni del 2040 o del 2044.

Città come Monaco, Amburgo e la regione Reno‑Ruhr sono pronte a farsi avanti, prefigurando una competizione interna molto serrata.

Contesto internazionale e rotazione continentale

Le prossime edizioni dei Giochi estivi sono già state assegnate: Los Angeles nel 2028 (America) e Brisbane nel 2032 (Oceania). Per il 2036, diverse nazioni hanno manifestato interesse, tra cui Budapest, Doha, India, Istanbul e Arabia Saudita. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), attento al principio di rotazione tra continenti, potrebbe considerare sfavorevolmente candidature europee per le edizioni immediatamente successive. Per l'Italia, puntare al 2040 significherebbe celebrare gli ottant'anni dalle Olimpiadi romane del 1960, un anniversario di notevole rilevanza storica.

La corsa tedesca verso le Olimpiadi

In Germania, la candidatura olimpica gode di un sostegno a livello federale e coinvolge attivamente diverse città e regioni. Berlino, Amburgo, Monaco e l'area Reno‑Ruhr stanno elaborando proposte concrete per le edizioni comprese tra il 2036 e il 2044. Il governo federale ha già dato il suo appoggio alla candidatura, e la decisione definitiva sulla nazione che rappresenterà la Germania verrà presa entro il 2026. La particolare valenza storica del 2036 rende tuttavia questa edizione meno attraente, spingendo la Germania a valutare il 2040 o il 2044 come alternative più strategiche.