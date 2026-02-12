Vladyslav Heraskevych, portabandiera dell’Ucraina per i Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026, si è visto imporre dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) il divieto di utilizzare un casco speciale durante la gara di skeleton. Il casco, che l'atleta aveva indossato durante le prove cronometrate, raffigura i volti di ventuno atleti ucraini tragicamente scomparsi nel conflitto in corso.

La decisione del CIO

Il CIO ha motivato il proprio diniego affermando che il casco viola la regola 50 della Carta Olimpica, la quale prescrive il divieto di ogni forma di manifestazione o propaganda di natura politica, religiosa o razziale all’interno degli spazi olimpici.

Heraskevych, dal canto suo, ha ribadito che il casco non intende veicolare messaggi politici, bensì rappresentare un tributo alla memoria di atleti caduti, trovando sostegno anche nelle parole del presidente Volodymyr Zelensky. Nonostante le sue argomentazioni, il CIO ha comunicato in modo perentorio che l’atleta non potrà gareggiare con tale accessorio, minacciando la squalifica in caso di mancato rispetto della direttiva.

La reazione dell’atleta

Heraskevych ha espresso la propria ferma convinzione che il casco “non viola alcuna regola” e che il suo unico intento sia quello di onorare la memoria degli atleti uccisi. L’atleta ha categoricamente rifiutato la proposta alternativa avanzata dal CIO, consistente nell’indossare un braccialetto nero come simbolo di lutto, dichiarando esplicitamente che “non tradirà” i suoi compagni caduti.

Heraskevych ha inoltre annunciato l’intenzione di presentare appello formale contro la decisione del Comitato Olimpico Internazionale.

Il dibattito sulla neutralità olimpica

Questo increscioso episodio ha inevitabilmente riacceso il dibattito in merito al delicato bilanciamento tra neutralità politica e diritto alla memoria all’interno del contesto dello sport olimpico. La vicenda di Vladyslav Heraskevych ha suscitato numerose reazioni e manifestazioni di solidarietà, ma al momento l’atleta non è stato formalmente escluso dalla competizione. La sua effettiva partecipazione dipenderà dall’esito dell’appello e dal suo eventuale adeguamento alle regole imposte dal CIO.