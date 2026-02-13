La possibile riammissione degli atleti russi ai Giochi Olimpici potrebbe essere decisa in primavera. A riferirlo è Mikhail Degtyarev, ministro dello Sport e presidente del Comitato Olimpico Russo, secondo cui il Consiglio esecutivo del CIO potrebbe convocare una riunione “in qualsiasi momento”, con una decisione definitiva attesa “probabilmente ad aprile o maggio”.

Contesto e dichiarazioni ufficiali

L’isolamento sportivo della Russia potrebbe dunque concludersi presto. Degtyarev ha dichiarato di “stare aspettando che il Consiglio esecutivo convochi una riunione sull’argomento”, aggiungendo che “la logica impone che questioni difficili non vengano sollevate in questo periodo”, riferendosi ai mesi di febbraio e marzo.

“A mio parere, probabilmente accadrà ad aprile o maggio, quando il Consiglio esecutivo esaminerà il nostro fascicolo. Poi verrà presa una decisione definitiva sul reintegro. È su questo che stiamo lavorando attualmente”.

Situazione attuale in vista delle Olimpiadi

Nel frattempo, per i prossimi Giochi, alcuni rappresentanti di Russia e Bielorussia sono stati ammessi sotto forma di atleti neutrali. Tra questi, una delle più attese è Adeliia Petrosyan, in odore di medaglia nel pattinaggio di figura.

Il quadro internazionale

La presidente del CIO, Kirsty Coventry, ha affermato che “non c’è una tempistica” per il ritorno della Russia ai Giochi e che per le prossime edizioni si sta seguendo “esattamente lo stesso processo che abbiamo seguito per Parigi ’24”. Queste dichiarazioni confermano che, sebbene si stia valutando un possibile reintegro, non è stata fissata alcuna data precisa per la decisione finale.