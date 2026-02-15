Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nello slalom gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La vittoria, una delle più attese, è arrivata sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, dove l’atleta azzurra ha dimostrato un altissimo livello di talento e determinazione.

La competizione è stata particolarmente combattuta, con Sara Hector e Thea Louise Stjernesund che hanno conquistato entrambe la medaglia d’argento, chiudendo a pari merito al secondo posto. Il podio ha visto protagoniste tre sciatrici di grande spessore tecnico, in una gara emozionante e ricca di colpi di scena.

La gara e il trionfo di Brignone

Federica Brignone ha saputo gestire al meglio la pressione e le difficili condizioni della pista, mantenendo un ritmo elevato in entrambe le manche. La sua performance è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico presente e dagli appassionati da casa. L’oro olimpico si aggiunge così a un palmarès già ricco di numerosi successi in Coppa del Mondo.

La gara è stata caratterizzata da distacchi minimi e da una grande incertezza fino all’ultimo. Le avversarie hanno cercato fino alla fine di insidiare la leadership dell’azzurra, ma è stata proprio Brignone a salire sul gradino più alto del podio, scrivendo una nuova pagina nella storia dello sci alpino italiano.

Il podio e le reazioni

Sul secondo gradino del podio sono salite a pari merito la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, condividendo la medaglia d’argento grazie a un tempo identico. La gara non ha assegnato la medaglia di bronzo, come previsto dal regolamento in caso di ex aequo al secondo posto.

La vittoria di Brignone è stata celebrata con grande entusiasmo dalla squadra italiana e dai tifosi, riconoscendo il successo di una delle atlete più rappresentative dello sci azzurro. L’impresa di Cortina d’Ampezzo resterà a lungo nella memoria degli appassionati, rappresentando uno dei momenti più significativi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.