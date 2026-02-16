Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lunedì 16 febbraio si apre con lo slalom speciale maschile e il bob a due. Torna in gara Arianna Fontana nei 1000 metri di short track e spicca la presenza di Flora Tabanelli nel big air femminile.

Slalom maschile e bob a due: l’avvio della giornata

Alle ore 10.00 prende il via la prima manche dello slalom speciale maschile, con Alex Vinatzer tra i protagonisti azzurri. Contemporaneamente, si disputa la prima manche del bob a due maschile.

Short track e big air: Fontana e Tabanelli in azione

Subito dopo, dalle ore 11.00, Arianna Fontana torna sul ghiaccio per i quarti di finale dei 1000 metri femminili di short track, affiancata da Elisa Confortola e Chiara Betti. In serata, alle ore 19.30, Flora Tabanelli sarà impegnata nella finale del big air femminile insieme a Maria Gasslitter.

Il contesto della giornata

La giornata di oggi è ricca di appuntamenti per l’Italia: oltre allo slalom maschile e allo short track, sono in programma il monobob femminile, il curling, il salto con gli sci a squadre e il pattinaggio di figura a coppie. L’Italia cerca di proseguire la striscia positiva dopo aver già stabilito un record di medaglie nella storia dei Giochi invernali.

Focus sulle gare

Secondo il programma ufficiale, Arianna Fontana gareggerà nei 1000 metri femminili di short track con l’obiettivo di incrementare il suo bottino di medaglie olimpiche, attualmente a quota tredici. Flora Tabanelli, invece, punta a migliorare il sesto posto ottenuto nelle qualificazioni del big air femminile.