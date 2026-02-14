Lucas Pinheiro Braathen ha scritto una pagina storica a Bormio, conquistando l'oro nello slalom gigante maschile dei Giochi Olimpici invernali di Milano‑Cortina 2026, sotto una fitta nevicata. Il successo segna la prima medaglia di sempre per il Brasile ai Giochi Olimpici invernali.

Lo sciatore, nato a Oslo da padre norvegese e madre brasiliana, ha dominato la prima manche con una discesa solida ed efficace. Nella seconda, ha mantenuto la calma, spingendo fino al traguardo. "Non so cosa dire. Un brasiliano campione olimpico nello sci alpino! Nella prima manche ho sciato solido, con efficacia, e nella seconda sono rimasto composto, volevo spingere.

Spero solo che i brasiliani a casa guardino questa cosa e capiscano che la differenza è un superpotere: non importa il background, il colore della pelle, da dove arrivi. Ogni sogno è tuo da seguire", ha commentato emozionato.

Il podio e la gara

Braathen ha preceduto sul podio gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, classificatisi rispettivamente secondo e terzo. Gli atleti italiani non hanno brillato: De Aliprandini e Kastlunger sono usciti nella prima manche, mentre Alex Vinatzer, undicesimo nella prima frazione, è caduto nella seconda. Giovanni Franzoni si è classificato ventiquattresimo.

Un trionfo dal forte valore simbolico

Questa vittoria assume un significato simbolico profondo: per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, il Brasile sale sul podio.

Il successo di Braathen rappresenta un messaggio potente: i limiti geografici o culturali non impediscono di raggiungere traguardi straordinari. Il suo gesto e le sue parole risuonano come un invito a credere nei propri sogni, indipendentemente dalle origini.

Dettagli della competizione

Braathen ha chiuso con un tempo complessivo di 2’25"00, staccando Odermatt di 58 centesimi e Meillard di 1"17. Nella prima manche aveva accumulato un vantaggio di 95 centesimi su Odermatt, uno dei più ampi mai registrati in una gara olimpica di gigante. Nato nel duemila, lo sciatore aveva rappresentato la Norvegia fino al duemilaventitré, per poi tornare alle competizioni nel duemilaventiquattro sotto la bandiera brasiliana. È stato inoltre portabandiera del Brasile alla cerimonia d’apertura dei Giochi.