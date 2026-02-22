Oggi, domenica 22 febbraio, l’Arena di Verona ospita la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026. L’evento, con inizio alle ore 20.30, sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e in streaming su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Dettagli dell’evento

La cerimonia si svolgerà nella Verona Olympic Arena, denominazione temporanea per l’occasione, segnando il gran finale dei Giochi. I portabandiera italiani saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. La sfilata degli atleti avverrà in modo unitario, senza l’ordine di ingresso per nazioni, per simboleggiare unità e amicizia.

Ospiti annunciati

Tra le presenze confermate figurano nomi noti come Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Gabry Ponte e Achille Lauro. Ulteriori partecipazioni sono state mantenute nel riserbo, ma non si escludono sorprese nel corso della serata.

Trasmissione e orario

La cerimonia sarà trasmessa in diretta anche su Eurosport e disponibile in streaming su diverse piattaforme, sia del servizio pubblico che a pagamento, tra cui Discovery+, DAZN e HBO Max. Nonostante alcune indicazioni preliminari suggerissero un inizio anticipato alle 20.00, l’orario ufficiale confermato rimane quello delle 20.30.