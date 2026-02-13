Buongiorno. L’attenzione è puntata sulla diretta live testuale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che racconta minuto per minuto la giornata di venerdì 13 febbraio. Si parte con la sfida di curling tra Italia e Gran Bretagna e le prove cronometrate del bob a due maschile, mentre gli azzurri si preparano a gare decisive nello speed skating, nello snowboard cross e nel biathlon.

La mattinata tra curling e bob

La giornata prende il via con il match di curling maschile Italia–Gran Bretagna, seguito dalle prove cronometrate del bob a due maschile.

Il liveblog descrive la tensione del curling, con le stone britanniche a punto e gli azzurri chiamati a gestire con pazienza ogni mossa. Nel bob, i tempi si susseguono: si alternano atleti da Svizzera, Gran Bretagna, Cina, Romania, Corea e Israele, mentre l’azzurro Baumgartner si piazza tra i primi ventidue a partire, dopo aver chiuso le prove precedenti con un quinto e un quarto posto.

Le ambizioni azzurre nel pomeriggio

Nel pomeriggio, l’Italia punta forte su tre protagonisti: Davide Ghiotto nello speed skating, Michela Moioli nello snowboard cross femminile e Tommaso Giacomel nello sprint maschile di biathlon. Ghiotto, già campione del mondo, cerca l’impresa sui 10.000 metri. Moioli, reduce da un trauma facciale in allenamento, affronta la gara con esperienza e determinazione.

Giacomel, dopo una prova individuale poco brillante, è chiamato al riscatto nella sprint maschile.

Programma e speranze di medaglia

Il programma ufficiale conferma sette titoli in palio il 13 febbraio: tra questi, lo speed skating 10.000 metri maschile con Ghiotto e Riccardo Lorello, lo snowboard cross femminile con Moioli, Boirai e Groblechner, e lo sprint maschile di biathlon con Giacomel, Hofer, Romanin e Zeni. Inoltre, proseguono le fasi a gironi di curling e hockey su ghiaccio, e si disputano le prove cronometrate del bob a due maschile e del monobob femminile.

Le speranze di medaglia sono alte: Ghiotto è dato all’85 %, Giacomel al 50 %, Moioli al 45 %. Grassl nel pattinaggio artistico ha una chance più contenuta, mentre Bagnis nello skeleton maschile è stimato al 30 %.

Conclusione

La giornata del 13 febbraio si annuncia intensa per l’Italia: tra curling, bob, speed skating, snowboard e biathlon, gli azzurri sono protagonisti in più fronti. La diretta live di OA Sport segue ogni momento, offrendo una cronaca dettagliata e coinvolgente.