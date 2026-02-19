L’Italia conclude la propria avventura nel torneo femminile di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 con una sconfitta contro la Gran Bretagna, ma evita l’ultimo posto in classifica.

Il bilancio finale del torneo

Le azzurre, dopo aver sfiorato l’impresa contro le campionesse del mondo nel match precedente, hanno ceduto alla Gran Bretagna per 7‑4. Il torneo si chiude con un bilancio di due vittorie e sette sconfitte, risultato che vale il nono posto nella classifica generale.

La partita decisiva contro la Gran Bretagna

Il match ha visto una svolta nel quinto end, quando le scozzesi hanno rubato una mano da un punto, portandosi sul 4‑1 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio, la skip Stefania Constantini, affiancata da Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani (al secondo match nel torneo, in sostituzione di Marta Lo Deserto), ha accorciato le distanze fino al 4‑3. Tuttavia, la Gran Bretagna ha mantenuto il controllo, con l’hammer in mano, e ha chiuso il match con tre punti nel nono end, fissando il punteggio sul 7‑3 e chiudendo di fatto i conti.

Il contesto delle prestazioni azzurre

Le azzurre hanno faticato a carburare davanti al pubblico di casa, con cinque sconfitte consecutive all’inizio che hanno segnato il cammino. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra è riuscita a riprendersi, ottenendo vittorie significative contro Stati Uniti e Giappone, e ha dimostrato carattere fino alla fine.

Prospettive future dopo il nono posto

Il nono posto finale rappresenta un risultato dignitoso, considerando il livello elevato del girone e le difficoltà iniziali. Le prestazioni contro avversarie di alto profilo evidenziano margini di crescita e indicano una base solida su cui lavorare in vista dei prossimi Mondiali ed Europei.