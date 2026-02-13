Le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, aperte ufficialmente mercoledì 4 febbraio con la cerimonia inaugurale del 6 e in programma fino a domenica 22, vedono l’Italia assoluta protagonista nel medagliere. Con un bottino di sei ori, tre argenti e otto bronzi, gli Azzurri si posizionano al secondo posto, inseguendo la Norvegia, che guida la classifica con otto ori, due argenti e sei bronzi.

Il bilancio azzurro fino al 13 febbraio

Il medagliere, aggiornato alla data del 13 febbraio, conferma l’ottima performance dell’Italia: sei medaglie d’oro, tre d’argento e otto di bronzo, per un totale di diciassette podi.

La Norvegia mantiene la vetta con otto ori, due argenti e sei bronzi, mentre gli Stati Uniti occupano la terza posizione con quattro ori, sette argenti e tre bronzi.

Numeri e novità dei Giochi

I Giochi prevedono l’assegnazione di centosedici titoli complessivi, suddivisi in cinquantaquattro gare maschili, cinquanta femminili e dodici competizioni miste. Sono attesi circa duemilanovecento atleti, di cui millocinquantotto uomini e milletrecentosessantadue donne. Un’importante novità di questa edizione è il debutto dello sci alpinismo nel programma olimpico.

La performance italiana nel contesto internazionale

L’Italia guida la classifica per numero totale di medaglie, pur rimanendo seconda per numero di ori.

Questo risultato eguaglia il bottino di medaglie di Pechino 2022, ma con un numero di ori decisamente superiore (sei contro due). La squadra italiana si avvicina così al record storico stabilito a Lillehammer 1994, edizione in cui furono conquistati sette ori, cinque argenti e otto bronzi.

Il successo italiano è stato costruito attraverso diverse discipline, tra cui lo sci alpino, il pattinaggio, il biathlon, lo snowboard, lo short track e il curling, confermando la profondità e versatilità del movimento sportivo nazionale.