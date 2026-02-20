Venerdì 20 febbraio, durante la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia punta a nuove medaglie con tre atleti di spicco: Francesca Lollobrigida nei 1 500 metri di pattinaggio di velocità, Tommaso Giacomel nella mass start maschile di biathlon e Pietro Sighel nello short track. Il ritorno sul ghiaccio di Lollobrigida è stato sottolineato, mentre le ultime speranze azzurre si concentrano su Giacomel e Sighel.

Francesca Lollobrigida: la sfida dei 1 500 metri

Francesca Lollobrigida, già vincitrice dell’oro nei 3 000 m e nei 5 000 m, si misura ora nei 1 500 metri femminili.

Sebbene la distanza non la veda tra le favorite assolute, l’atleta affronta la competizione con una condizione fisica invidiabile e uno stato mentale sereno, fattori che potrebbero rivelarsi decisivi in una finale olimpica.

Giacomel e Sighel: le ultime carte azzurre

Tommaso Giacomel è atteso nella mass start maschile di biathlon, un’ultima opportunità per riscattare le prestazioni precedenti. Pietro Sighel, invece, è tra i protagonisti dello short track. La staffetta maschile e la gara individuale dei 1 500 m femminili – che vedono competere Arianna Fontana ed Elisa Confortola insieme a Sighel – rappresentano le ultime possibilità di medaglia per l’Italia in questa disciplina su pista.

Programma e contesto della giornata olimpica

La giornata olimpica prevede un fitto calendario di eventi. Si inizia con lo skicross femminile, seguito dalla mass start maschile di biathlon (con Giacomel, Hofer, Romanin), i 1 500 m femminili di pattinaggio di velocità (con Lollobrigida), e il bob a due femminile. In serata, lo short track sarà protagonista con i quarti, le semifinali e le finali dei 1 500 m femminili, oltre alla staffetta maschile 5 000 m.

Le speranze di medaglia per l’Italia rimangono vive grazie a Jole Galli nello skicross, Giacomel nel biathlon, Lollobrigida nei 1 500 m di pattinaggio di velocità e Sighel nello short track, tutti impegnati in questa intensa giornata di gare.

Orari delle competizioni

Secondo il programma ufficiale, la mass start maschile di biathlon è in programma alle 14.15. La finale dei 1 500 m femminili di pattinaggio di velocità è fissata per le 16.30. In serata, lo short track vedrà i quarti di finale dei 1 500 m femminili alle 20.15, le semifinali alle 21.00 e la finale A alle 22.07. La staffetta maschile 5 000 m andrà in scena alle 21.30.

Il contesto è quello di una giornata cruciale per l’Italia, che mira ad arricchire il proprio medagliere in una fase avanzata dei Giochi Olimpici.