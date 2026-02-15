Le azzurre del curling femminile sono scese in campo oggi a Cortina d’Ampezzo per affrontare la Danimarca nel torneo olimpico di Milano‑Cortina 2026. La squadra italiana, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Marta Lo Deserto, è ancora alla ricerca della prima vittoria dopo quattro sconfitte consecutive.

Il cammino finora: quattro ko e poche speranze

La formazione italiana ha iniziato il torneo con due sconfitte nette contro Svizzera e Corea del Sud. Nella giornata di ieri è arrivata una sconfitta al fotofinish contro la Cina, decisa all’ultimo end nonostante l’hammer a favore delle azzurre.

A questa si è aggiunta un’altra battuta d’arresto contro la Svezia, nonostante un buon livello di gioco. Dopo quattro partite, l’Italia resta a zero vittorie e in fondo alla classifica del girone.

Domani l’occasione contro la Danimarca

Domani alle 14.05 le azzurre affronteranno la Danimarca, considerata un avversario più abbordabile rispetto a quelli già incontrati. Le danesi, guidate dalla skip Dupont, hanno un bilancio di due vittorie e due sconfitte, e possono ancora sperare nella qualificazione alla semifinale. L’Italia cercherà di sfruttare questa occasione per ottenere finalmente il primo successo nel girone.

Contesto internazionale e risultati recenti

La Danimarca ha recentemente ottenuto la sua seconda vittoria nel round robin battendo la Corea del Sud per 6‑3, grazie a una prestazione tattica solida e a colpi decisivi della skip Madeleine Dupont.

Nel frattempo, la Svezia ha superato l’Italia con un punteggio di 8‑6, mantenendo il suo record immacolato nel girone. Questi risultati evidenziano la difficoltà del percorso delle azzurre nel contesto internazionale del torneo.