Giovedì 19 febbraio segna una giornata storica per Milano‑Cortina 2026, con il debutto dello sci alpinismo nel programma olimpico e la partecipazione di Daniele Di Stefano nel pattinaggio di velocità. Le competizioni si svolgono a Bormio.

Lo sci alpinismo fa il suo ingresso ai Giochi

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi invernali, lo sci alpinismo entra nel programma ufficiale. In mattinata, a Bormio, si svolgono le batterie di qualificazione delle sprint. L’Italia è rappresentata da Giulia Murada e Alba De Silvestro nella prova femminile, con le gare che iniziano alle 9.50.

Alle 10.30 scende in pista Michele Boscacci per la gara maschile. Le finali sono previste nel primo pomeriggio: alle 13.55 per le donne e alle 14.15 per gli uomini.

Di Stefano in pista nel pattinaggio di velocità

Nel pomeriggio, Daniele Di Stefano rappresenta l’Italia nella prova dei 1.500 metri del pattinaggio di velocità. La sua presenza aggiunge ulteriore interesse alla giornata, che vede gli azzurri protagonisti in discipline diverse e inedite.

Contesto e prospettive dello sci alpinismo

Lo sci alpinismo, noto anche come ski mountaineering o SkiMo, era già apparso ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020. A Milano‑Cortina 2026 debutta ufficialmente con le sprint e la staffetta mista, disputate sulle nevi di Bormio.

La squadra italiana, annunciata il 26 gennaio dalla FISI, comprende Michele Boscacci, Alba De Silvestro e Giulia Murada. La gara sprint prevede una salita e una discesa, con tratti affrontati a piedi e con gli sci, e dura circa tre minuti e mezzo per batteria.