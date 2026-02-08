È iniziata la diretta testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 per la giornata di domenica 8 febbraio. Il programma prevede numerosi appuntamenti tra sci alpino, snowboard e curling. OA Sport offre la cronaca minuto per minuto per non perdere alcun dettaglio delle competizioni in corso.

Il programma delle gare

La diretta live, curata da Roberto Santangelo, copre tutte le gare in programma oggi, domenica 8 febbraio, con aggiornamenti in tempo reale su sci alpino, snowboard, curling e altre discipline. Il liveblog è disponibile su OA Sport.

Eventi in calendario

Tra gli eventi in calendario per oggi figurano la discesa libera femminile di sci alpino, lo slalom gigante parallelo (PGS) maschile e femminile di snowboard, e le sessioni di curling a doppio misto. Il liveblog segue l’intera giornata, offrendo risultati e cronaca minuto per minuto.

Contesto delle competizioni odierne

Secondo il calendario ufficiale, domenica 8 febbraio prevede qualificazioni e finali di snowboard PGS femminile e maschile, la discesa libera femminile di sci alpino alle ore 11:30, lo skiathlon maschile di sci di fondo, la staffetta mista di biathlon, e la finale dei 5000 metri maschili di pattinaggio di velocità. Non mancano numerosi incontri di curling a doppio misto e le manche decisive dello slittino singolo maschile.

Lo snowboard PGS femminile e maschile iniziano alle ore 09:00 con le qualificazioni. Successivamente, si svolgeranno le gare di curling e sci alpino femminile alle 11:30, lo skiathlon maschile alle 12:30, la staffetta mista di biathlon alle 14:05, e i 5000 metri maschili di speed skating alle 16:00.

Il liveblog di OA Sport integra queste informazioni con aggiornamenti in tempo reale, permettendo di seguire l’evoluzione delle gare e le performance degli atleti, con un focus particolare sugli atleti italiani.