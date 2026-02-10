Mercoledì 11 febbraio, a Milano, si disputerà la free dance del pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per le ore 19.30, quando scenderanno sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri, in rappresentanza dell’Italia.

Orario e modalità di trasmissione

La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSport HD, in alternanza con altri sport. In streaming, sarà disponibile su Rai Play (sempre in alternanza con altre discipline). A partire dalle ore 21.00, la competizione sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN.

Gli abbonati avranno inoltre la possibilità di seguire la diretta integrale su Discovery Plus e HBO Max. OA Sport offrirà una diretta testuale dell’evento.

Gli azzurri in pista

Alle ore 19.30, sul ghiaccio milanese, saranno protagonisti Charlène Guignard e Marco Fabbri nella free dance. L’Italia punta a una medaglia in questa specialità, dopo le buone prestazioni già dimostrate nel team event.

Il contesto olimpico

Il programma del pattinaggio di figura ai Giochi di Milano Cortina si svolgerà dal 6 al 21 febbraio 2026 presso il Milano Ice Skating Arena. Tra le competizioni previste figurano i singoli maschile e femminile, la gara a coppie, la danza sul ghiaccio e la gara a squadre. Il tutto si concluderà con un gran galà finale.

