I Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026 hanno preso il via con un avvio promettente per l’Italia. Nei primi giorni di gara, la squadra azzurra ha conquistato un totale di nove medaglie, piazzandosi al quarto posto nel medagliere generale, ma risultando prima per numero complessivo di podi.

Il medagliere dei Giochi Invernali

Al vertice della classifica si trova la Norvegia, con tre ori, un argento e due bronzi, per un totale di sei medaglie. Seguono Svizzera e Stati Uniti, entrambi con due ori e nessuna altra medaglia. L’Italia occupa la quarta posizione con un oro, due argenti e sei bronzi, totalizzando nove podi.

Dietro gli Azzurri si collocano Giappone, Austria, Germania e altre nazioni con risultati inferiori.

Contesto e numeri della spedizione italiana

I Giochi Invernali di Milano‑Cortina 2026, che si sono aperti mercoledì 4 febbraio con la cerimonia d’apertura venerdì 6, prevedono l’assegnazione di 116 titoli in 16 discipline, con la partecipazione di circa 2.900 atleti. L’Italia ha schierato 196 atleti, un record per la spedizione azzurra, superando i 184 di Torino 2006.

Dettagli delle medaglie italiane

Tra le medaglie conquistate dagli Azzurri, spicca l’oro di Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità, ottenuto nel giorno del suo compleanno con tanto di record olimpico. Gli argenti sono arrivati nella discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e nella staffetta mista di biathlon con Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel.

I sei bronzi includono Sofia Goggia nella discesa libera femminile, Dominik Paris nella discesa libera maschile, Lucia Dalmasso nello snowboard parallelo femminile, Dominik Fischnaller nello slittino singolo, Riccardo Lorello nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità e il bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura.