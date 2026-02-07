La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha registrato la sua prima sconfitta nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, perdendo contro la Svezia nel secondo incontro del girone B.

Il confronto con la Svezia

La partita, disputata il 7 febbraio presso la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, ha visto le atlete scandinave prevalere con un netto margine. Dopo una fase iniziale caratterizzata da un sostanziale equilibrio, la Svezia è riuscita a sbloccare il punteggio al 10’10” grazie a un’azione corale che ha coinvolto Thuvic e Adolfsson, quest’ultima autrice di un tiro immediato.

Le giocatrici italiane hanno tentato una reazione, ma il tiro di Svensson è stato efficacemente bloccato dal portiere avversario.

Nel corso del secondo periodo, la Svezia ha consolidato il proprio vantaggio. Al 10’24”, Lundin ha segnato con un potente tiro che è passato sotto le gambe di Fedel. Successivamente, Hjalmarsson ha siglato la terza rete recuperando un disco vagante. L’Italia è riuscita ad accorciare le distanze grazie a Stocker, che ha finalizzato un’azione con un tiro dalla lunga distanza di Della Rovere. Tuttavia, la Svezia ha immediatamente ristabilito le distanze con una rete di Olsson dalla sinistra.

Durante il terzo tempo, l’Italia ha incontrato notevoli difficoltà nel contenere la pressione svedese.

Al 13’07”, Johansson ha capitalizzato un errore nel possesso del disco da parte di Della Rovere, segnando un gol. Successivamente, Thea Johansson ha realizzato la quinta rete per la Svezia con una conclusione di prima intenzione.

Prospettive future nel torneo

Nonostante l’esito negativo, la prestazione della squadra italiana non è da considerarsi del tutto insoddisfacente, soprattutto in relazione alla riconosciuta forza dell’avversario. Il prossimo impegno vedrà l’Italia confrontarsi con il Giappone, in una partita cruciale per mantenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

Il calendario delle Olimpiadi invernali 2026

Il torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio, parte integrante dei Giochi di Milano Cortina 2026, prevede la fase a gironi dal 5 al 19 febbraio, con tutte le partite che si svolgeranno a Milano.

L’Italia, inserita nel girone B, ha già disputato incontri contro la Francia e la Svezia. Le prossime sfide saranno contro il Giappone e la Germania, in un percorso che mira alla conquista di un posto nella fase a eliminazione diretta.