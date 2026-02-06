Genova si prepara ad ospitare la Final Four della Coppa Italia di pallanuoto maschile. L'evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio presso la piscina della Sciorba, assegnando il primo trofeo stagionale. In vasca scenderanno le quattro squadre più competitive del campionato: Pro Recco, AN Brescia, Circolo Nautico Posillipo e Rari Nantes Savona.

Pro Recco favorita per il diciannovesimo titolo

La Pro Recco, detentrice del titolo conquistato nel 2025 nella finale di Napoli contro la Rari Nantes Savona, si presenta come la squadra favorita. I biancocelesti, primi al termine del girone di andata, mirano ad arricchire ulteriormente il proprio palmarès con il diciannovesimo trofeo nazionale.

In semifinale, la Pro Recco affronterà il Posillipo, quarto classificato dopo le prime tredici giornate.

Semifinale Brescia‑Savona: equilibrio e fisicità

La seconda semifinale vedrà opposte AN Brescia e Rari Nantes Savona, in un confronto che si preannuncia più equilibrato. Nel campionato, Brescia ha prevalso in una partita caratterizzata da notevole fisicità, ma Savona ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre di vertice. Il pronostico pende leggermente verso i lombardi, ma la sfida resta aperta a ogni esito.

Formato ridotto e contesto organizzativo

Rispetto alle edizioni precedenti, il torneo adotta un formato ridotto: le società hanno concordato di disputare una Final Four anziché una Final Eight.

La scelta della piscina della Sciorba come sede dell'evento promette uno spettacolo di alto livello, supportato dalla profondità e dalla qualità della rosa della Pro Recco.

Programma ufficiale e riorganizzazione eventi

L'evento è stato confermato ufficialmente e organizzato da Pro Recco in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. Le semifinali si terranno sabato 7 febbraio: la prima alle ore 16.30 (Pro Recco‑Posillipo), seguita dalla seconda alle 18.30 (Brescia‑Savona). La finale è in programma domenica 8 febbraio alle ore 21.00, con diretta televisiva su Rai Sport. L'organizzazione della Final Four ha comportato una riorganizzazione delle prove regionali di nuoto, che sono state spostate su due sedi alternative per evitare sovrapposizioni.