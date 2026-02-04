Antonella Palmisano, ospite dell’ultima puntata di OA Focus sul canale YouTube di OA Sport, ha raccontato il suo percorso dopo le difficoltà vissute alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il ruolo decisivo dell’amicizia con Maria Pérez nel ritrovare la motivazione per proseguire la carriera.

Un legame che va oltre la competizione

La marciatrice pugliese ha descritto il rapporto con la collega spagnola come «splendido», sottolineando che tra loro «c’è una grande amicizia e ci spingiamo l’una con l’altra». Hanno condiviso momenti personali, vacanze con le rispettive famiglie, e costruito un rapporto «davvero meraviglioso».

In gara, Palmisano ha spiegato che si stimano reciprocamente: «Sicuramente ci spingiamo a migliorare l’una con l’altra, ma lei conosce anche i miei punti deboli – sorride – Quindi sa dove va meglio lei e dove io e dove, nel caso, provare a mettermi in difficoltà puntando sulle proprie qualità».

La rinascita dopo Parigi e lo sguardo verso Los Angeles

Rivivendo il periodo successivo a Parigi 2024, Palmisano ha ammesso che è stato «un percorso non semplice». Ha riconosciuto che proprio Maria Pérez le ha dato la motivazione giusta per ripartire: «Credo che lei sia la più forte di tutte e anche grazie al suo esempio ho cercato di spingermi sulle giuste motivazioni, anche se entrambe abbiamo vinto tanto».

Concludendo il suo racconto, ha confessato: «Voglio sottolineare una cosa: senza di lei avrei mollato dopo Parigi 2024. Vogliamo andare avanti insieme, quindi testa a Los Angeles 2028. Sono stata in grado di trasformare anni difficili in qualcosa di meglio. Ora anche io sto capendo cosa significhi lavorare. Non si deve pensare solo ad una medaglia ma anche a molto altro».