La ‘Panchina d’oro speciale Aiac 2025’ è stata conferita al commissario tecnico della nazionale maschile palestinese, Ehab Abu Jazar. Questo prestigioso premio annuale, riservato a un tecnico che si distingue per il suo impegno sociale, sarà consegnato a Roma venerdì prossimo alle 11,30. La cerimonia si terrà nella sala stampa della Camera, durante una conferenza dedicata alla situazione dello sport palestinese.

Il premio e la cerimonia

Assegnato dall’Associazione italiana allenatori di calcio (Aiac), il riconoscimento premia un tecnico che abbia espresso, attraverso il proprio ruolo e la propria attività, una particolare funzione sociale, nel segno di un chiaro impegno valoriale.

La consegna del premio avverrà per mano del presidente dell’Aiac, Renzo Ulivieri.

Il contesto e i protagonisti

La conferenza, animata dall’onorevole Mauro Berruto, prevede la presentazione di un report illustrato da Jibril Rayoub, presidente del Comitato olimpico palestinese e della Federcalcio palestinese. All’evento parteciperanno inoltre Dima Said, ex calciatrice e portavoce della Federcalcio palestinese; Charlotte Phillips, atleta della nazionale femminile palestinese di calcio; Valerie Tarazi, nuotatrice olimpica palestinese e membro dell’Olympic Council of Asia; e Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina in Italia.

Il ruolo dello sport palestinese

Il riconoscimento conferito a Ehab Abu Jazar si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del ruolo dello sport come strumento di coesione e resilienza in contesti difficili.

In passato, la nazionale palestinese, guidata dallo stesso Abu Jazar, ha ottenuto risultati significativi, come la qualificazione alla FIFA Arab Cup 2025, un traguardo che ha rappresentato un momento di orgoglio per la popolazione palestinese.