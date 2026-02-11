Il Giappone ha formalmente protestato in seguito alla cerimonia di premiazione della gara a squadre di pattinaggio artistico, tenutasi in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La protesta si basa sulla presunta danneggiamento delle lame dei pattini degli atleti, causato dalla superficie del podio.

Il reclamo e le circostanze

Secondo le informazioni disponibili, il dirigente della squadra giapponese, Yosuke Takeuchi, ha descritto il podio come composto da una “sostanza ruvida, simile all’asfalto, fatta di pietra tagliata”. Questa particolare composizione avrebbe provocato delle scheggiature sulle lame dei pattinatori durante la salita per ricevere le medaglie.

A seguito di ciò, il Giappone ha inoltrato una protesta ufficiale al comitato organizzatore olimpico.

Takeuchi ha inoltre comunicato che “le riparazioni alle lame scheggiate sono state effettuate questa mattina presso un’officina specializzata”. Ha precisato che i pattini di tutte e tre le squadre medagliate – Stati Uniti (oro), Giappone (argento) e Italia (bronzo) – hanno subito danni analoghi. “Continueremo a prendere le misure necessarie in merito a questa questione”, ha aggiunto il dirigente.

Il contesto della competizione

La protesta segue la gara a squadre di pattinaggio artistico, che ha visto gli Stati Uniti conquistare la medaglia d'oro, il Giappone l'argento e l'Italia il bronzo. L'episodio ha attirato l'attenzione non tanto per le performance sportive sul ghiaccio, quanto per le conseguenze impreviste della cerimonia di premiazione sull'attrezzatura tecnica degli atleti.

Dettagli sul reclamo

