Domenica 8 febbraio si conclude il team event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le ultime tre prove si svolgeranno sul ghiaccio milanese, definendo il podio finale.

Programma della giornata

La competizione riprenderà alle ore 19:30 con il free program delle coppie. A seguire, alle 20:45, si terrà il free program individuale femminile, e alle 21:55 il free program individuale maschile. Al termine di queste esibizioni verranno assegnate le medaglie del team event.

Atleti italiani in gara

Ad aprire la sessione serale, alle 19:30, saranno le coppie Sara Conti e Niccolò Macii per il free program.

Alle 20:45 scenderà in pista Lara Naki Gutmann nel free program individuale femminile. Infine, alle 21:55, sarà il turno di Daniel Grassl nel free program individuale maschile.

Dove seguire le gare

Le tre prove saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi sportivi. Lo streaming integrale sarà disponibile su Rai Play. Eurosport 1 e DAZN offriranno la diretta a partire dalle ore 21:05. Per gli abbonati, Discovery Plus e HBO Max garantiranno la visione completa dell'evento. OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Calendario completo

Il calendario del team event di pattinaggio artistico si è svolto da venerdì 6 a domenica 8 febbraio. Le prime tre prove, che includevano la rhythm dance, lo short program delle coppie e lo short program individuale femminile, si sono tenute venerdì.

Sabato sono andati in scena lo short program individuale maschile e la free dance. Tutte le gare sono visibili in streaming integrale su Discovery Plus e HBO Max, con trasmissioni in chiaro su Rai 2 o RaiSportHD e RaiPlay. Sono previsti inoltre collegamenti su Eurosport 1 (anche tramite DAZN, Tim Vision e Prime Video) e una diretta testuale su OA Sport.