Oggi, venerdì 6 febbraio, prende il via al Forum di Assago la prova a squadre (Team Event) di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. L’Italia è pronta a scendere in pista fin dalle prime ore del mattino per inaugurare la competizione. Saranno Charléne Guignard‑Marco Fabbri ad aprire le danze nella danza, seguiti da Sara Conti‑Niccolò Macii nelle coppie e Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. Daniel Grassl è atteso domani nel segmento maschile.

La tensione è alta: l’Italia punta al podio, con l’obiettivo realistico del bronzo, in una sfida serrata con Georgia, Francia e Canada.

La giornata odierna si preannuncia decisiva, poiché il regolamento attribuisce un peso notevole ai programmi corti, dove errori minimi possono compromettere le ambizioni di medaglia.

Programma e ordine di gara

La giornata si apre alle ore 9.55 con la rhythm dance, seguita alle 11.35 dallo short program delle coppie e alle 13.35 dallo short program femminile. L’Italia schiera Guignard‑Fabbri, Conti‑Macii e Gutmann in successione, con l’obiettivo di accumulare punti preziosi fin da subito.

Contesto e avversari

In danza, l’Italia dovrà contenere il divario con le superpotenze come Francia e Stati Uniti, ma la vera battaglia per il bronzo si giocherà con Canada, Gran Bretagna e Georgia. Nelle coppie, Conti‑Macii dovranno guardarsi dal Giappone, dalla Georgia e dalla Cina, mentre nel singolo femminile Gutmann dovrà confrontarsi con le atlete di Giappone, Stati Uniti, Georgia, Francia e Canada.

La giornata decisiva per le medaglie

La giornata odierna è considerata praticamente decisiva per la lotta alle medaglie. La tensione è palpabile al Forum di Milano, dove l’Italia è chiamata a una prestazione impeccabile nei segmenti corti per restare in corsa. La diretta televisiva è garantita da Rai 2 e Rai Sport+HD, mentre lo streaming è disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, DAZN, Prime Video e Tim Vision. OA Sport offre inoltre una diretta testuale per seguire ogni dettaglio minuto per minuto.