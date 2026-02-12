Venerdì 13 febbraio, a Milano, si disputerà il programma libero del singolo maschile di pattinaggio artistico, valido per le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. In pista per l’Italia scenderanno gli azzurri Daniel Grassl e Matteo Rizzo.

Programma e orari della competizione

La competizione, con il free program maschile, prenderà il via alle ore 19.00 nell’impianto milanese. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 o RaiSportHD, con un'alternanza di programmazione legata ad altri sport. In streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play, anch'essa soggetta ad altre discipline.

A partire dalle ore 21.00, la competizione sarà visibile anche su Eurosport 1 e DAZN. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire la diretta integrale su Discovery Plus e HBO Max. Per chi desidera un aggiornamento costante, OA Sport garantirà la diretta live testuale.

Gli atleti italiani in gara

Per la rappresentativa italiana, saranno impegnati Daniel Grassl e Matteo Rizzo, entrambi nel free program maschile che inizierà alle ore 19.00.

Prospettive per gli atleti italiani

Daniel Grassl si presenta alla prova libera con un incoraggiante quarto posto ottenuto nello short program, dove ha totalizzato un punteggio di 93,46, posizionandosi a pochi punti dal podio. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare il settimo posto conquistato a Pechino 2022.

La concorrenza si prospetta tuttavia agguerrita: il francese Adam Siao Him Fa precede Grassl di nove punti, mentre altri atleti di rilievo come Mikhail Shaidorov, Cha Juhnwan e Shun Sato potrebbero insidiare le prime tre posizioni. L’ingresso in pista di Grassl è previsto per le ore 22.24, all’interno del gruppo finale dei migliori atleti.

Il calendario ufficiale delle gare di pattinaggio artistico conferma che il free program maschile si svolgerà venerdì 13 febbraio, con un intervallo di orario previsto tra le 19.00 e le 22.57.