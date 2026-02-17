L’Italia torna sul gradino più alto del podio nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio di velocità. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini hanno conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, ripetendo il successo di vent’anni prima a Torino 2006. Il trio azzurro ha superato gli Stati Uniti nella finale, chiudendo con un tempo di 3’39"20 e un vantaggio netto di 4”51.

La rimonta decisiva

La gara si è decisa negli ultimi sei giri. Gli Stati Uniti avevano mantenuto un margine fino a sei decimi, ma gli italiani, grazie a una progressione costante, hanno recuperato giro dopo giro.

Il sorpasso è avvenuto nella terzultima tornata, con gli azzurri che si sono imposti con autorevolezza. Il traguardo è stato tagliato in 3’39"20. La Cina ha completato il podio, battendo l’Olanda nella finale per il bronzo.

Un successo costruito nel tempo

Il trionfo olimpico corona un percorso di eccellenza. Il terzetto aveva già conquistato il titolo mondiale nel 2024 e quello europeo nel 2026. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto, già artefice dell’oro di Torino, ha guidato con esperienza il gruppo verso questo nuovo traguardo.

È grande festa per l’Italia, che con questo oro raggiunge quota ventiquattro medaglie complessive a Milano‑Cortina, di cui nove d’oro. Il treno azzurro ha dimostrato determinazione, strategia e coesione, confermando il valore di un movimento in crescita.

La finale olimpica

La finale ha visto gli azzurri recuperare quasi sette decimi sugli statunitensi, campioni del mondo in carica e detentori del record del mondo. Questo è stato possibile grazie a una prova in crescendo e al ritmo imposto da Ghiotto. Il margine finale è stato di 4”51, con un tempo di 3’39"20 per l’Italia.

In semifinale, l’Italia aveva superato l’Olanda con un vantaggio di 1”79, assicurandosi l’accesso alla finale per l’oro. Il trionfo odierno segue il titolo europeo conquistato in gennaio in Polonia, dove il terzetto aveva fermato il cronometro su 3’40"960, precedendo Olanda e Norvegia.