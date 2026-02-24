L’Italia del pattinaggio su ghiaccio si prepara al futuro dopo le emozioni di Milano Cortina 2026. Atleti come Francesca Lollobrigida, il team pursuit maschile e Andrea Giovannini hanno lasciato un segno importante, ma molti di loro non saranno presenti alle Olimpiadi di Annecy 2030. Il movimento azzurro punta ora a costruire il prossimo ciclo olimpico con nuove energie e prospettive.

Le prospettive per il pattinaggio italiano

Il ricambio generazionale è un tema centrale per la Nazionale italiana di pattinaggio di velocità. Molti degli atleti che hanno rappresentato l’Italia nelle ultime edizioni olimpiche stanno raggiungendo la maturità agonistica.

Si guarda con attenzione ai giovani che potranno emergere nei prossimi anni, con un focus particolare sulle lunghe distanze, come i 5000 e i 10000 metri, che restano un terreno di crescita per il movimento azzurro.

Il contesto delle Olimpiadi 2030

Le Olimpiadi invernali del 2030 si svolgeranno sulle Alpi francesi. L’Italia potrebbe avere un ruolo importante nell’organizzazione di alcune discipline, in particolare per lo speed skating. Si discute infatti della possibilità che questa disciplina possa essere ospitata a Torino, presso l’Oval del Lingotto. Questa ipotesi è stata auspicata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e ribadita da Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano‑Cortina.

Il passaggio generazionale è un aspetto inevitabile: molte punte della Nazionale italiana hanno ormai un’età agonistica avanzata e non saranno al via ad Annecy 2030. Tuttavia, la presenza di giovani atleti con margini di crescita e risultati già significativi offre una base solida su cui costruire il futuro del pattinaggio italiano.