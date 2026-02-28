Il talento francese Paul Seixas ha impressionato tutti conquistando in solitaria la Faun-Ardèche Classic. Il corridore della Decathlon CMA CGM ha dimostrato una straordinaria forza e autorevolezza, completando una fuga di ben quaranta chilometri e infliggendo un distacco di quasi due minuti ai suoi inseguitori. Questo successo arriva a pochi giorni dalla sua prima vittoria da professionista alla Volta ao Algarve, confermando così il talento da predestinato di Seixas.

⏱️ Paul Seixas climbed today Cote de Saint Romain de Lerps (6,9 km@7,2%) in 16 min 28 sec, EXACTLY SAME TIME AS TADEJ POGACAR climbing record from last year! Paul went 35 sec faster today than he did at Euro Champs. Unreal w/kg for a 19-year old. #BDA26 pic.twitter.com/cEdINxe2Ni — Mihai Simion (@faustocoppi60) February 28, 2026

Decisivo il Mur de Reyes

La Faun-Ardèche Classic si è disputata contemporaneamente all'apertura della campagna del nord, ma ha attratto comunque un cast di prim'ordine, con la presenza di nomi noti come Mattias Skjelmose, Paul Seixas e Matteo Jorgenson, pronti a darsi battaglia su un percorso collinare perfetto per gli scalatori.

L'inizio della corsa ha visto otto corridori in fuga, tra cui Alexy Faure Prost (Picnic PostNL), Geoffrey Bouchard (TotalEnergies) e Laurens Huys (Nice Métropole Côte d'Azur).

Tuttavia, la loro fuga non ha avuto vita lunga. Non appena il gruppo ha affrontato le pendici del temuto Mur de Royes, una salita di 6,8 chilometri al 7,3%, l'andatura del gruppo è diventata insostenibile per i fuggitivi. Ed è proprio su questa salita che i favoriti hanno dato la svolta alla corsa. Jorgenson e Seixas hanno preso l'iniziativa, attaccando in coppia, inseguiti da Jan Christen e Lenny Martinez.

Non pago, il 19enne francese ha continuato a mettere pressione a Jorgenson fino a staccarlo sulle pendici più dure della salita.

Seixas è così partito in una fuga solitaria di quaranta chilometri, alla maniera di Pogacar. Jorgenson ha visto arrivare al suo fianco Jan Christen e Lenny Martinez, ma il trio non è stato capace di contrastare Seixas e il gap si è ampliato ulteriormente.

Debutto convincente per Piganzoli

Arrivando all'ultimo giro di 19 chilometri, Paul Seixas aveva accumulato un vantaggio significativo di un minuto e dieci secondi su Jorgenson, Christen e Martinez. Dietro di loro, un gruppo composto da Mattias Skjelmose, Louis Barré, Egan Bernal, Christian Scaroni e Jefferson Cepeda seguiva a 1 minuto e 45 secondi di distanza. Con un margine di vantaggio così rassicurante, Seixas ha potuto gestire il finale della corsa con calma.

La sua determinazione e capacità di resistenza lo hanno portato a tagliare il traguardo con un margine finale di un minuto e 48 secondi, celebrando così la sua seconda vittoria da professionista.

Davanti al pubblico festante, il giovane talento francese ha dimostrato di essere una stella in ascesa nel mondo del ciclismo, con la sensazione che questo sia solo l'inizio di una carriera da predestinato. Christen e Martinez hanno completato il podio, mentre Jorgenson ha chiuso quarto, mancando di poco l'obiettivo di un posto sul podio. Poco dietro è arrivato anche Davide Piganzoli, che ha ottenuto un buon sesto posto nella sua corsa di debutto in maglia Visma.