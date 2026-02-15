Una prova memorabile di Federico Pellegrino ha permesso all’Italia di conquistare la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4×7,5 km di sci di fondo, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, andata in scena a Lago di Tesero. Gli azzurri, composti da Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Pellegrino, sono saliti sul podio per la prima volta in questa specialità dopo l’oro di Torino 2006.

La gara e la rimonta decisiva

La staffetta è iniziata con Graz in tecnica classica, capace di restare nel gruppo di testa nonostante il ritmo imposto dalla Norvegia.

Al cambio, l’Italia era terza, con Barp che ha sofferto ma ha saputo reagire, mantenendo la squadra in corsa per il podio. Carollo, nella terza frazione, ha ceduto terreno, lasciando Pellegrino partire con un ritardo di 58"5 dalla Norvegia e dietro Finlandia e Francia.

Federico Pellegrino ha compiuto una rimonta straordinaria: ha agganciato il finlandese Niko Anttola già al termine del primo giro, ha gestito le energie restando in scia, e ha sferrato l’attacco decisivo nell’ultima salita, staccando il rivale e tagliando il traguardo in solitaria. La Norvegia ha vinto in 1:04’24"5, seguita dalla Francia a 22"2, mentre l’Italia ha chiuso terza a 47"9. La Finlandia è arrivata quarta a 57"1.

Un risultato storico nel contesto olimpico

Si tratta del primo podio italiano nella staffetta maschile di sci di fondo da Torino 2006, quando Valbusa, Di Centa, Piller Cottrer e Zorzi conquistarono l’oro. Il bronzo di oggi rappresenta un momento di svolta per il fondo azzurro, suggellato dalla leadership e dall’esperienza di Pellegrino.

La medaglia è arrivata grazie all’ultima frazione di Pellegrino, che ha trascinato gli azzurri sul podio alle spalle di Norvegia e Francia. La cronaca sottolinea il ruolo decisivo del portabandiera azzurro nella rimonta finale. Pellegrino ha iniziato la sua frazione con un ritardo di 21"3 dalla Finlandia, ha recuperato rapidamente, e ha concluso la sua prova con un arrivo a braccia alzate nello stadio di Lago di Tesero. Si tratta del suo terzo podio olimpico nelle ultime tre edizioni, dopo gli argenti individuali del 2018 e del 2022.